Вложили 1 млн грн: в Украине открыли первое укрытие на средства United24 (ФОТО)

В Украине открыли первое укрытие, деньги на обустройство которого собрали через платформу United24. Оно расположено в Тузловской школе в Одесской области.

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Об этом сообщила прессслужба Министерство образования и науки.

Отмечается, что 1 млн грн на обустройство укрытия собирали в течение шести месяцев.

В МОН отметили, что теперь более 200 детей из 6 сел общины будут учиться в безопасном пространстве, где можно полноценно продолжать образовательный процесс офлайн.

"В общей сложности более 456 млн грн United24 и Офис партнерств и взаимодействия МОН привлекли для восстановления 4 школ и обустройства 12 укрытий. Первое из них — новое укрытие в Тузловской школе уже работает. Мы благодарны, что вектор возвращения в оффлайн поддерживают наши партнеры, доноры и команда United24, которая избрала одним из направлений деятельности именно образование", — отметил первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец.

В Минобразования напомнили, что в текущем году на обустройство подземных школ государство выделило 7,5 млрд грн из госбюджета. Из них 500 млн. получила Одесщина.

Наибольшее финансирование правительство выделило для областей, приближенных к зоне боевых действий.

Заметим, Европейская комиссия предоставит Украине €15 млн на школьные укрытия. Их будут строить в прифронтовых регионах, а именно: в Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Одесской и Запорожье.

Также Фонд в сфере образования в чрезвычайных ситуациях Education Cannot Wait "Образование не может ждать" подписал соглашение с Министерством образования и науки Украины выделение гранта в размере $18 млн на обеспечение качественного и безопасного образования.

СПРАВКА:

United24 — это фандрайзинговая платформа, глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная украинскими властями 5 мая 2022 года в связи с полномасштабным вторжением РФ.

За 30 месяцев работы United24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 748 000 000 долларов.