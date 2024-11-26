Вклали 1 млн грн: в Україні відкрили перше укриття на кошти United24 (ФОТО)

В Україні відкрили перше укриття, гроші на облаштування якого зібрали через платформу United24. Сховище розташовано у Тузлівській школі на Одещині.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки.

Зазначається, що 1 млн грн на облаштування укриття збирали протягом шести місяців.

У МОН зауважили, що тепер понад 200 дітей зі 6 сіл громади навчатимуться в безпечному просторі, де можна повноцінно продовжувати освітній процес офлайн.

"Загалом понад 456 млн грн United24 та Офіс партнерств та взаємодії МОН залучили для відбудови 4 шкіл та облаштування 12 укриттів. Перше з них — нове укриття в Тузлівській школі вже працює. Ми вдячні, що вектор повернення до офлайну підтримують наші партнери, донори та команда United24, яка обрала одним із напрямів діяльності саме освіту", — зазначив перший заступник міністра освіти й науки України Євген Кудрявець.

У Міносвіти нагадали, що цьогоріч на облаштування підземних шкіл держава виділила 7,5 млрд грн із держбюджету. З них 500 млн отримала Одещина.

Найбільше фінансування уряд виділив для областей, наближених до зони бойових дій.

Зауважимо, Європейська комісія надасть Україні €15 млн на шкільні укриття. Їх будуватимуть у прифронтових регіонах, а саме: на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Одещині та Запоріжжі.

Також Фонд у сфері освіти в надзвичайних ситуаціях Education Cannot Wait "Освіта не може чекати" підписав угоду з Міністерством освіти і науки України про виділення гранту в розмірі $18 млн на забезпечення якісної та безпечної освіти.

ДОВІДКА:

United24 — це фандрайзингова платформа, глобальна ініціатива з підтримки України, запущена українською владою 5 травня 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

За 30 місяців роботи United24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 748 000 000 доларів.