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Вклали 1 млн грн: в Україні відкрили перше укриття на кошти United24 (ФОТО)

Відкрили перше укриття, на яке збирали через UNITED24
Учні Тузлівської школи на Одещині повертаються до очного навчанняФото: mon.gov.ua

В Україні відкрили перше укриття, гроші на облаштування якого зібрали через платформу United24. Сховище розташовано у Тузлівській школі на Одещині.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки.

Зазначається, що 1 млн грн на облаштування укриття збирали протягом шести місяців. 

У МОН зауважили, що тепер понад 200 дітей зі 6 сіл громади навчатимуться в безпечному просторі, де можна повноцінно продовжувати освітній процес офлайн.

Відкрили перше укриття, на яке збирали через UNITED24 Відкрили перше укриття, на яке збирали через UNITED24 Відкрили перше укриття, на яке збирали через UNITED24 Відкрили перше укриття, на яке збирали через UNITED24 Відкрили перше укриття, на яке збирали через UNITED24 Відкрили перше укриття, на яке збирали через UNITED24
Відкрили перше укриття, на яке збирали через UNITED24
Фото: mon.gov.ua
Відкрили перше укриття, на яке збирали через UNITED24
Фото: mon.gov.ua
Відкрили перше укриття, на яке збирали через UNITED24
Фото: mon.gov.ua
Відкрили перше укриття, на яке збирали через UNITED24
Фото: mon.gov.ua
Відкрили перше укриття, на яке збирали через UNITED24
Фото: mon.gov.ua
Відкрили перше укриття, на яке збирали через UNITED24
Фото: mon.gov.ua

"Загалом понад 456 млн грн United24 та Офіс партнерств та взаємодії МОН залучили для відбудови 4 шкіл та облаштування 12 укриттів. Перше з них — нове укриття в Тузлівській школі вже працює. Ми вдячні, що вектор повернення до офлайну підтримують наші партнери, донори та команда United24, яка обрала одним із напрямів діяльності саме освіту", — зазначив перший заступник міністра освіти й науки України Євген Кудрявець.

У Міносвіти нагадали, що цьогоріч на облаштування підземних шкіл держава виділила 7,5 млрд грн із держбюджету. З них 500 млн отримала Одещина.

Найбільше фінансування уряд виділив для областей, наближених до зони бойових дій.

Зауважимо, Європейська комісія надасть Україні €15 млн на шкільні укриття. Їх будуватимуть у прифронтових регіонах, а саме: на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Одещині та Запоріжжі.

Також Фонд у сфері освіти в надзвичайних ситуаціях Education Cannot Wait "Освіта не може чекати" підписав угоду з Міністерством освіти і науки України про виділення гранту в розмірі $18 млн на забезпечення якісної та безпечної освіти.

ДОВІДКА: 

United24 — це фандрайзингова платформа, глобальна ініціатива з підтримки України, запущена українською владою 5 травня 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

За 30 місяців роботи United24  завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 748 000 000 доларів.

Автор:
Світлана Манько