Росія готує резерв дата-центрів для держави: приватних операторів зобов’язали виділити 10% ресурсів

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який зобов’язує власників приватних центрів обробки даних (ЦОД) резервувати 10% своїх потужностей для потреб держави. Йдеться про забезпечення безперебійної роботи російської ІТ-інфраструктури.

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

Згідно з документом, Міністерство цифрового розвитку РФ має провести інвентаризацію наявних потужностей і площ приватних дата-центрів на території країни.

Для координації використання зарезервованих ресурсів створять спеціальну урядову комісію. Вона матиме повноваження вимагати звільнення потужностей, призначених для державних потреб. Оператори дата-центрів будуть зобов’язані надати доступ до них протягом 24 годин після ухвалення відповідного рішення.

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Указ також передбачає можливість тимчасового використання центрів обробки даних, розташованих за межами Росії. Однак для цього оператори мають отримати дозвіл Федеральної служби безпеки РФ.

Таким чином, документ встановлює механізм залучення приватної ІТ-інфраструктури до забезпечення державних потреб, зокрема в разі необхідності підтримувати безперебійну роботу цифрових систем.

Дата-центри в Росії зазнають атак дронів

Рішення російської влади ухвалене на тлі атак українських безпілотників на об’єкти дата-центрів у РФ. Як повідомляє Reuters, у жовтні під удар потрапили центри обробки даних, які експлуатують компанії "Яндекс" і "Сбербанк".

Нові вимоги зобов’язують приватних операторів заздалегідь резервувати частину інфраструктури, якою держава зможе скористатися за рішенням спеціальної урядової комісії.

Раніше повідомлялось, що Росія переводить ключові центри обробки даних у підземелля через постійні нальоти українських БПЛА. Мінцифри РФ затвердило рекомендації, які вимагають від бізнесу будувати підземні бункери та залучати РЕБ.