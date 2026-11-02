Россия готовит резерв дата-центров для государства: частные операторы обязали выделить 10% ресурсов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязывающий владельцев частных центров обработки данных (ЦОД) резервировать 10% своих мощностей для нужд государства. Речь идет об обеспечении бесперебойной работы российской ИТ-инфраструктуры.

Как пишет Dilo, об этом информирует Reuters.

Согласно документу, Министерство цифрового развития РФ должно провести инвентаризацию имеющихся мощностей и площадей частных дата-центров на территории страны.

Для координации использования зарезервированных ресурсов будет создана специальная правительственная комиссия. Она будет иметь полномочия требовать освобождения мощностей, предназначенных для государственных нужд. Операторы дата-центров будут обязаны предоставить доступ к ним в течение 24 часов после принятия решения.

Россия разрешила использовать зарубежные дата-центры

Указ также предусматривает возможность временного использования центров обработки данных, находящихся за пределами России. Однако для этого операторы должны получить разрешение Федеральной службы безопасности РФ.

Таким образом, документ устанавливает механизм привлечения частной ИТ-инфраструктуры к обеспечению государственных нужд, в частности, в случае необходимости, поддерживать бесперебойную работу цифровых систем.

Дата-центры в России подвергаются атакам дронов

Решение российских властей принято на фоне атак украинских беспилотников на объекты дата-центров в РФ. Как сообщает Reuters, в октябре под удар попали центры обработки данных, которые эксплуатируют компании "Яндекс" и "Сбербанк".

Новые требования обязывают частных операторов предварительно резервировать часть инфраструктуры, которой государство сможет воспользоваться решением специальной правительственной комиссии.

Ранее сообщалось, что Россия переводит ключевые центры обработки данных в подземелье из-за постоянных налетов украинских БПЛА. Минцифры РФ утвердили рекомендации, требующие от бизнеса строить подземные бункеры и привлекать РЭБ.