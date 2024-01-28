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Європейська комісія надасть Україні €15 млн на шкільні укриття
Також на будівництво сховищ надійде €500 тис. від Литви.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Зазначається, що відповідну угоду було підписано між представництвом Єврокомісії в Україні та литовським Центральним агентством управління проєктами (CPVA), яке її реалізовуватиме.
Згідно з повідомленням, укриття будуватимуть у прифронтових регіонах. Вони з’являться на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Одещині та Запоріжжі. У цих прифронтових областях планують побудувати щонайменше 5 укриттів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Для цього Міносвіти разом із литовським агентством CPVA визначили найбільш вцілілі школи без мінімальних укриттів чи станцій метро поруч.
"У цих закладах освіти немає мінімальних укриттів у підвалах чи станцій метро поблизу, а навчання проводиться лише дистанційно. Завдяки новим укриттям приблизно 5 тисяч учнів цих шкіл у найближчі півтора року зможуть повернутися до офлайн-навчання", - зазначили в Міносвіти.
У МОН додали, що нові укриття розташують підземно, поруч із школами, а також обладнають їх радіаційним захистом. Вони вміщуватимуть до тисячі осіб та сягатимуть площі близько 2 тисяч квадратних метрів. Укриття матимуть подвійне призначення, адже не лише захищатимуть від небезпеки, але й будуть облаштовані як простори, у яких діти зможуть продовжувати заняття під час тривог та проводити позакласні заходи.
Тим часом у Харкові продовжується будівництво першої підземної школи – її планують відкрити у березні 2024 року в Індустріальному районі. Ще одну таку школу хочуть збудувати в одному з центральних районів міста.
Нагадаємо, в Харкові у вересні почали працювати класи для навчання школярів у метрополітені. Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозить шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).
Раніше повідомлялося, що у 2023 році український уряд виділив загалом 1,5 млрд грн субвенції на облаштування укриттів, а у 2024 році планують витратити 2,5 млрд грн.