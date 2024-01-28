Європейська комісія надасть Україні €15 млн на шкільні укриття

Також на будівництво сховищ надійде €500 тис. від Литви.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Зазначається, що відповідну угоду було підписано між представництвом Єврокомісії в Україні та литовським Центральним агентством управління проєктами (CPVA), яке її реалізовуватиме.

Згідно з повідомленням, укриття будуватимуть у прифронтових регіонах. Вони з’являться на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Одещині та Запоріжжі. У цих прифронтових областях планують побудувати щонайменше 5 укриттів.

Для цього Міносвіти разом із литовським агентством CPVA визначили найбільш вцілілі школи без мінімальних укриттів чи станцій метро поруч.

"У цих закладах освіти немає мінімальних укриттів у підвалах чи станцій метро поблизу, а навчання проводиться лише дистанційно. Завдяки новим укриттям приблизно 5 тисяч учнів цих шкіл у найближчі півтора року зможуть повернутися до офлайн-навчання", - зазначили в Міносвіти.

У МОН додали, що нові укриття розташують підземно, поруч із школами, а також обладнають їх радіаційним захистом. Вони вміщуватимуть до тисячі осіб та сягатимуть площі близько 2 тисяч квадратних метрів. Укриття матимуть подвійне призначення, адже не лише захищатимуть від небезпеки, але й будуть облаштовані як простори, у яких діти зможуть продовжувати заняття під час тривог та проводити позакласні заходи.

Тим часом у Харкові продовжується будівництво першої підземної школи – її планують відкрити у березні 2024 року в Індустріальному районі. Ще одну таку школу хочуть збудувати в одному з центральних районів міста.

Нагадаємо, в Харкові у вересні почали працювати класи для навчання школярів у метрополітені. Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозить шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).

Раніше повідомлялося, що у 2023 році український уряд виділив загалом 1,5 млрд грн субвенції на облаштування укриттів, а у 2024 році планують витратити 2,5 млрд грн.