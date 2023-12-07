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На облаштування укриттів в школах та дитсадках виділяють 2,5 млрд грн
Станом на листопад цього року укриттями забезпечені майже 80% закладів освіти. Цьогоріч уряд виділив загалом 1,5 млрд грн субвенції на ці потреби, а наступного року планують витратити 2,5 млрд грн.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль
За його словами, безпеку в закладах освіти обговорили на нараді в Уряді.
"Основне питання — забезпечення шкіл і садочків укриттями. За даними ОВА, спорудами цивільного захисту станом на листопад цього року забезпечено майже 80% закладів. Цьогоріч Уряд виділив загалом 1,5 млрд грн субвенції на ці потреби. Наступного року передбачаємо на укриття 2,5 млрд грн", - зауважив Шмигаль.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Він наголосив, що необхідно максимально забезпечити комфортні та безпечні умови для навчання дітей, насамперед у прифронтових областях, аби якнайбільше учнів могли навчатися очно.
Крім того, на нараді обговорили організацію безпечного середовища в освітніх закладах.
"Охорона поліцією, тривожна сигналізація, металодетектори тощо. Цього року затвердили відповідну Концепцію безпеки закладів освіти. Заслухали інформацію МОН та ДСНС про роботу в цьому напрямку", - підкреслив Шмигаль.
Він доручив МОН, Мінінфраструктури, Мінфіну спільно з ОВА забезпечити реалізацію проєктів будівництва й реконструкції укриттів у закладах освіти за рахунок відповідної субвенції з держбюджету.
"А також МОН, МВС, інші центральні органі виконавчої влади та ОВА мають забезпечити подальше виконання заходів, передбачених Концепцією безпеки закладів освіти", - додав Шмигаль.
Раніше Міністерство освіти й науки України підписало меморандум з ЮНІСЕФ щодо створення нових стандартів для укриттів у школах і дитячих садочках.
Також у селищі Коротичі під Харковом будують першу в Україні підземну школу, яка здатна витримати пряме влучення ракети С-300. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.