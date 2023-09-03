В МОН розповіли, скільки шкіл в Україні обладнано укриттями

В Україні функціонує майже 13 тисяч шкіл, з них понад 80% уже обладнано діючими укриттями.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, пише Укрінформ.

“Станом на сьогодні в Україні буде функціонувати понад 12 900 шкіл. Відповідно до нашої інформації, якою ми володіємо, яку ми збираємо, в Україні більш як 80% шкіл вже обладнано укриттями”, - зазначив Вітренко.

За його словами, процес модернізації бомбосховищ проходитиме постійно.

На облаштування безпечного освітнього середовища з державного бюджету вже виділили понад 1,5 млрд гривень.

Вітренко зауважив, що в освітніх установах, де немає конструктивних, геологічних можливостей або їхнє розташування не дозволяє, буде збудовано нові типи укриттів

Окремо він зазначив, що у Києві є 12 шкіл, у яких неможливо облаштувати укриття. Наразі функціонують чотири пілотні проєкти з побудови нового типу укриттів.

“Такий досвід є по всій Україні. Наприклад, в Бородянці було побудовано таке укриття”, - підкреслив заступник міністра освіти та науки.

Нагадаємо, у Києві ухвалили рішення про те, що доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.