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В МОН рассказали, сколько школ в Украине оборудовано укрытиями
В Украине функционирует около 13 тысяч школ, из них более 80% уже оборудованы действующими укрытиями.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, пишет Укринформ.
“По состоянию на сегодняшний день в Украине будет функционировать более 12 900 школ. Согласно нашей информации, которой мы владеем, которую мы собираем, в Украине более 80% школ уже оборудованы укрытиями”, - отметил Витренко.
По его словам, процесс модернизации бомбоубежищ будет проходить постоянно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На обустройство безопасной образовательной среды из государственного бюджета уже было выделено более 1,5 млрд гривен.
Витренко отметил, что в образовательных учреждениях, где нет конструктивных, геологических возможностей или их расположение не позволяет, будут построены новые типы укрытий.
Отдельно он подчеркнул, что в Киеве есть 12 школ, в которых невозможно обустроить укрытие. В настоящее время функционируют четыре пилотных проекта по построению нового типа укрытий.
"Такой опыт есть по всей Украине. К примеру, в Бородянке было построено такое укрытие”, - подчеркнул заместитель министра образования и науки.
Напомним, в Киеве приняли решение о том, что доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным.