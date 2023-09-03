В МОН рассказали, сколько школ в Украине оборудовано укрытиями

В Украине функционирует около 13 тысяч школ, из них более 80% уже оборудованы действующими укрытиями.

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Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, пишет Укринформ.

“По состоянию на сегодняшний день в Украине будет функционировать более 12 900 школ. Согласно нашей информации, которой мы владеем, которую мы собираем, в Украине более 80% школ уже оборудованы укрытиями”, - отметил Витренко.

По его словам, процесс модернизации бомбоубежищ будет проходить постоянно.

На обустройство безопасной образовательной среды из государственного бюджета уже было выделено более 1,5 млрд гривен.

Витренко отметил, что в образовательных учреждениях, где нет конструктивных, геологических возможностей или их расположение не позволяет, будут построены новые типы укрытий.

Отдельно он подчеркнул, что в Киеве есть 12 школ, в которых невозможно обустроить укрытие. В настоящее время функционируют четыре пилотных проекта по построению нового типа укрытий.

"Такой опыт есть по всей Украине. К примеру, в Бородянке было построено такое укрытие”, - подчеркнул заместитель министра образования и науки.

Напомним, в Киеве приняли решение о том, что доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным.