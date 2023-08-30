У Києві забезпечать цілодобовий доступ до укриттів у навчальних закладах

У середу, 30 серпня, Рада оборони Києва ухвалила рішення про те, що доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зауважив, що безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва.

Рішення набере чинності з 1 вересня 2023 року.

Зауважимо, у столиці оновили мапу укриттів. Вона доступна на порталі https://gis.kyivcity.gov.ua/shelter/ та в застосунку Київ Цифровий.

Стан укриттів: результати перевірок

Перевірки сховищ по всій Україні розпочалися після того, як у ніч на 1 червня біля закритого укриття в Києві під час повітряної тривоги загинули троє людей. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що за результатами інспекції 63 тисяч укриттів до використання готові 77% із них.

Що стосується столиці, то в уряді інформували, що лише 705 укриттів Києва (15%) виявилися придатними за своїм станом без суттєвих зауважень. Водночас 2 336 сховищ (50%) визнали технічно придатними, але було вказано, що їх треба приводити до ладу. А 1 614 укриттів (35%) були визначені як непридатні.

Після цих перевірок було звільнено, зокрема, керівників Житомирської, Білоцерківської та Конотопської райадміністрацій. У Києві своїх посад лишилися голови Деснянської та Святошинської РДА, тимчасово виконуючі обов’язки голів Дніпровської та Подільської РДА.

Крім того, міському голові столиці Віталію Кличку, начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку та керівникам всіх інших районів Києва оголосили догани.