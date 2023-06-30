Зеленський звільнив голів районів, що не впоралися з облаштуванням укриттів

Президент Володимир Зеленський 30 червня звільнив начальників районних адміністрацій, роботу яких із забезпечення готовності обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту до їх використання за призначенням визнано незадовільною.

Зокрема, указом №114 звільнено голову Конотопської райадміністрації Сумської області Тетяну Сизон, указом №119 - голову Житомирської райадміністрації Житомирської області Олександра Хомича, а указом №120 - голову Білоцерківської райадміністрації Київської області Людмилу Мерзлюк.

Указом №115 звільнено голову Деснянської РДА Києва Дмитра Ратнікова, а №116 - голову Святошинської РДА Сергія Павловського. Наступними указами №117 та №118 було увільнено від виконання обов’язків голів Дніпровської та Подільської РДА столиці Павла Бабія та Сергія Коваленка.

Крім того, указом №121 звільнено голову Голованівської РДА Кіровоградської області Ігоря Ковердягу, що було погоджено Кабінетом міністрів ще 16 червня, поза контекстом неготовності укриттів.

Президент також призначив і нову заступницю свого постійного представника в Автономній Республіці Крим. Як ідеться у відповідному указі №113, нею стала Ольга Куришко.

Нагадаємо, що раніше і сам Зеленський, і секретар РНБО Олексій Данілов анонсували кадрові рішення за результатами засідання ради 23 червня через ситуацію з укриттями, велика кількість яких виявилися під час нещодавних перевірок такими, що не використовуються чи непридатними до використання. Після засідання було оголошено, найбільш неприйнятна ситуація виявилася в Києві, Конотопі, Житомирі та Білій Церкві.

Зокрема, найбільш скандальною ця тема стала стосовно ситуації в Києві та відповідальності за це столичної влади, особиво в контексті давнього конфлікту мера столиці Віталія Кличка з Офісом президента. 27 червня Кабмін виніс догану як меру Кличку, так і начальнику столичної адміністрації Сергію Попку, рекомендувавши президенту звільнити вищевказаних осіб.

Спричинила ж таку увагу до бомбосховищ загибель 1 червня в Києві трьох людей, які під час ракетної атаки не змогли потрапити в одне з укриттів, розташованому в лікувальному закладі в Деснянському районі.