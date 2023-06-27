Уряд погодив звільнення голів районів, що не впоралися з облаштуванням укриттів. Керівництву Києва - лише догана

Кабінет міністрів погодив проекти розпоряджень президента про звільнення начальників районних адміністрацій, роботу яких із забезпечення готовності обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту до їх використання за призначенням визнано незадовільною.

Як повідомляють в уряді, це керівники Житомирської (Олександр Хомич), Білоцерківської (Людмила Мерзлюк) та Конотопської (Тетяна Сизон) райадміністрацій.

Хомич був призначений на цю посаду 18 квітня 2022 року (раніше він у 2019-2021 роках очолював Чуднівську РДА тієї ж Житомирської області). Мерзлюк займає відповідну посаду ще з 19 серпня 2020 року, а Сизон - з 4 березня 2022 року.

Погоджено й рішення щодо голів райадміністрацій Києва: звільнення голів Деснянської та Святошинської РДА Дмитра Ратнікова та Сергія Павловського, а також увільнення від тимчасового виконання обов’язків голів Дніпровської та Подільської РДА Павла Бабія та Сергія Коваленка.

Крім того, Кабмін оголосив догану меру Києва Віталію Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку, а також керівникам всіх інших районів столиці.

Зокрема, це голови Голосіївської РДА Сергій Садовий, Оболонської - Кирило Фесик, Печерської - Наталія Кондрашова, Солом'янської - Ірина Чечотка, перші заступники голів (наразі виконуючі обов'язки голів) Дарницької та Шевченківської РДА Микола Калашник та Олександр Поповцев.

Зазначимо при цьому, що, згідно з повідомленням, Кличку догану оголошено як "голові Київської міської державної адміністрації", хоча він таку посаду не займає. 24 лютого 2022 року, згідно указу президента №68 він автоматично набув статусу начальника Київської міської військової адміністрації та був звільний з цієї посади указом №83 вже через тиждень - 1 березня 2022 року.

До жовтня цю посаду займав Микола Жирнов, а після нього - займає Попко. Втім, виконавчий орган Київської міської ради, що продовжує називати себе саме "КМДА", на своєму сайті не вказує ані Кличка, ані Попка своїм керівником. Натомість Кличко продовжує бути міським головою, очолюючи міську раду, оскільки ця посада є виборною.

Окрім цього, на засіданні у вівторок уряд також погодив призначення першим заступником голови Запорізької ОДА Руслана Мовчана. Стосовно кадрових рішень у міністерствах Кабмін теж прийняв два рішення: про звільнення заступника міністра економіки Олександра Грибана та про призначення заступником міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмили Сугак.

Нагадаємо, що раніше і президент Володимир Зеленський, і секретар РНБО Олексій Данілов анонсували кадрові рішення за результатами засідання ради 23 червня - саме через ситуацію з укриттями, велика кількість яких виявилися під час перевірок такими, що не використовуються чи непридатними до використання.

Найбільш скандальною ця тема виявилася стосовно ситуації в Києві та відповідальності за це столичної влади, особиво в контексті давнього конфлікту мера столиці Віталія Кличка з Офісом президента. Спричинила ж таку увагу до бомбосховищ загибель 1 червня в Києві трьох людей, які під час ракетної атаки не змогли потрапити в одне з укриттів, розташованому в лікувальному закладі в Деснянському районі.