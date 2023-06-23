Прокуратура подала вже 400 позовів про повернення громадам укриттів, виведених з їхньої власності - ОГП

На сьогодні в Україні органами прокуратури подано вже понад 400 позовів щодо повернення приміщень укриттів, які були незаконно виведені з комунальної власності.

Як повідомив за результатами засідання у п'ятницю Ради національної безпеки та оборони президент Володимир Зеленський, про це доповів на заході генеральний прокурор Андрій Костін.

Крім цього, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін представили перші зведені підсумки перевірки укриттів у регіонах: Клименко – по всій країні, Камишін – щодо Києва.

"Загалом сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах, містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно. Висновки невтішні. Майже по всій країні. Це і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, і Конотоп, і Біла Церква, і багато інших міст. Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, – інші пріоритети", - зазначив президент.

За словами глави держави, з цього приводу будуть "кадрові рішення". Він підкреслив, що доступні та надійні укриття по всій країні мають бути й будуть пріоритетом для керівників усіх рівнів.

Нагадаємо, що раніше і сам Зеленський, і секретар РНБО Олексій Данілов вже анонсували кадрові рішення за результатами засідання ради 23 червня - саме через ситуацію з укриттями, велика кількість яких виявилися під час перевірок такими, що не використовуються чи непридатними до використання.

Найбільш скандальною ця тема виявилася стосовно ситуації в Києві та відповідальності за це столичної влади, особиво в контексті давнього конфлікту мера столиці Віталія Кличка з Офісом президента. Спричинила ж таку увагу до бомбосховищ загибель 1 червня в Києві трьох людей, які під час ракетної атаки не змогли потрапити в одне з укриттів, розташованому в лікувальному закладі в Деснянському районі.