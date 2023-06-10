В Києві завершили перевірку всіх укриттів: скільки виявилися придатними

Комісія, що проводить ревізію укриттів у Києві, станом на 10 червня вже завершила їхню перевірку. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Прийняв звіт роботи комісії по перевірці укриттів Києва за вчорашній день. Станом на 8:00 ранку сьогоднішнього дня комісія закінчила перевірку всіх 4655 укриттів Києва. Результати невтішні", - зазначив він.

За словами чиновника, вільно-доступними виявились лише 44% укриттів. Доступність ще 21% може бути забезпечена протягом 5 хвилин - зазвичай вони мають чергових, які відкривають укриття у випадку тривоги.

Водночас лише 15% укриттів столиці виявилися придатними за своїм станом без суттєвих зауважень. Ще 50% є технічно придатними, але їх, як вказав Камишін, треба приводити в порядок. Міністр додав, що на вихідних комісія працюватиме над зведенням даних та підготовкою звіту.

Нагадаємо, що масові перевірки укриттів в Україні, особливо в Києві, почали після скандалу з загибеллю в столиці у ніч на 1 червня трьох людей через те, що вони не могли потрапити до укриття, оскільки воно було зачинене.

Наразі про підозру повідомлено чотирьом відповідальним особам. Ситуація ж з доступністю укриттів для громадян отримала жорстку оцінку президента Володимира Зеленського та була винесено на засідання Ставки верховного головнокоманувача з відповідними дорученнями поліції. При цьому напередодні трагедії Зеленський вже дорікав публічно місцевій владі за безвідповідальне ставлення до доступності укриттів.

В свою чергу, ситуація з укриттями в Києві переросла в політичну суперечку щодо того, хто має бути відповідальним за стан укриттів і, зокрема, загибель людей 1 червня, - військове керівництво міської адміністрації, районні адміністрації чи мер Віталій Кличко.