Правоохоронці розпочали розслідування розкрадання грошей, виділених на ремонт укриттів у Києві

Слідчі столичного главку поліції разом з оперативними працівниками УСР у місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України спільно з прокуратурою розпочали розслідування фактів неправомірних дій з боку службових осіб органів місцевого самоврядування, які розкрали бюджетні гроші, виділені на ремонт та укомплектування укриттів та споруд цивільного захисту у Києві.

Про це 2 червня повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У 2022-2023 роках з міського бюджету на облаштування укриттів виділили 1, 2 млрд грн. Посадовці діяли у змові з підрядниками. Слідство зібрало докази, які підтверджують злочинні дії та змову замовників робіт з переможцями тендерів, направлені на розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції об’єктів укриття.

Під час перевірки одного з укриттів у Святошинському районі зафіксували факти невиконання робіт в повному обсязі, незадовільне їх виконання, використання неякісних легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів із завищенням їх вартості на понад 1 млн грн. Слідчі продовжують перевірку укриттів, станом на вечір 2 червня оглянули 15 об’єктів.

За аналогічними фактами розкрадання бюджетних коштів під час ремонту об’єктів цивільного захисту здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях органами досудового розслідування Деснянського, Подільського, Голосіївського та Солом’янського районів Києва.

Масштабні перевірки укриттів в Києві: що відбувається

Після 15 місяців повномасштабної війни правоохоронці та прокуратура звернули увагу на проблему з укриттям в столиці через трагічний випадок. Внаслідок атаки на Київ в ніч на 1 червня троє людей загинули — вони не могли потрапити до укриття, адже воно було закрите.

Окрім посадовців, які відповідають за роботу укриттів, у прокурорів виникли питання до охоронця: за інформацією свідків, він відмовився надати ключі від укриття, коли чоловік загиблої жінки просив відкрити сховище.

2 червня чотирьом особам, затриманим у межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття, повідомлено про підозру. Першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику інкриміновано ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, охоронцю - ч. 3 ст. 135 КК України - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що правоохоронці мають притягати місцеву владу до відповідальності у випадках, коли не забезпечується цілодобова доступність укриттів. Він також натякнув, що серед відповідальних за це може бути мер Києва Віталій Кличко. Той в свою чергу нагадав гаранту, що за облаштування укриттів відповідають голови районів, яких призначає президент.