Зеленський вказав правоохоронцям, хто має відповідати за загибель киян через зачинені укриття

Президент Володимир Зеленський вказує, що правоохоронці мають притягати місцеву владу до відповідальності у випадках, коли не забезпечується цілодобова доступність укриттів. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Захист людей – це захист на всіх рівнях. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття – зачинене", - зазначив президент.

За словами глави держави, обов’язком представників місцевої влади, і "дуже конкретним обов’язком" є забезпечення наявності та цілодобової доступності бомбосховищ.

"Боляче бачити недбале ставлення до цього обов’язку. Боляче бачити втрати. І якщо обов’язок на місцях не виконується, це прямий обов’язок правоохоронців – притягати до відповідальності", - підкреслив він.

Зазначимо також, що питання відповідальних за зачинені укриття Зеленський прокоментував і на пресконференції після завершення у Кишиневі в четвер саміту Європейської політичної спільноти.

"Відповідатимуть всі. Реакція буде тверда. Все. Дуже конкретні люди. Треба ж приїхати [назад до України]: покажуть мені деталі - розберемось. Обов'язково люди будуть відповідати за те, що якісь люди втратили можливість потрапити в бомбосховище і, на жаль, загинули. Нам Росії - цих ворогів - мало, у нас є ще й внутрішні... Сказав би, але багато журналістів... Є слово, крутиться [в голові], але не можу", - заявив він.

Втім, після тривалої паузи та оголошення про завершення пресконференції Зеленський несподівано доповнив свою відповідь таким чином: "Сказав би так: може бути нокаут". Імовірно, глава держави натякнув на мера Києва Віталія Кличка, що до отримання чинної посади був чемпіоном світу з боксу.

Зазначимо, що перед зверненням президента Київська міська прокуратура повідомила, що в межах розслідування трагічних наслідків недопуску громадян до укриття вже затримано чотирьох осіб: першого заступника Деснянської райадміністрації Києва, директора медичного закладу та його заступника, а також охоронця.