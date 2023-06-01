Зеленский указал правоохранителям, кто должен отвечать за гибель киевлян из-за закрытых укрытий

Президент Владимир Зеленский указывает, что правоохранители должны привлекать местные власти к ответственности в случаях, когда не обеспечивается круглосуточная доступность укрытий. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Защита людей – это защита на всех уровнях. Укрытия должны быть доступны. Никогда больше не должна повториться ситуация, как этой ночью в Киеве, когда люди пришли в укрытие, а укрытие – закрыто", - отметил президент.

По словам главы государства, обязанностью представителей местных властей, и "очень конкретной обязанностью" является обеспечение наличия и круглосуточной доступности бомбоубежищ.

"Больно видеть небрежное отношение к этой обязанности. Больно видеть утраты. И если обязанности на местах не выполняются, это прямая обязанность правоохранителей - привлекать к ответственности", - подчеркнул он.

Отметим также, что вопрос об ответственных за закрытые укрытия Зеленский прокомментировал и на пресс-конференции после завершения в Кишиневе в четверг саммита Европейского политического сообщества.

"Ответят все. Реакция будет жесткая. Всё. Очень конкретные люди. Надо же приехать [обратно в Украину]: покажут мне детали - разберемся. Обязательно люди будут отвечать за то, что какие-то люди потеряли возможность попасть в бомбоубежище и, к сожалению, погибли. Нам России - этих врагов - мало, у нас есть еще и внутренние... Сказал бы, но много журналистов... Есть слово, крутится [в голове], но не могу", - заявил он.

Впрочем, после длительной паузы и объявления о завершении пресс-конференции Зеленский неожиданно дополнил свой ответ таким образом: "Сказал бы так: может быть нокаут". Вероятно, глава государства намекнул на мэра Киева Виталия Кличко, который до занятия нынешней должности был чемпионом мира по боксу.

Отметим, что перед обращением президента Киевская городская прокуратура сообщила, что в рамках расследования трагических последствий недопуска граждан в укрытия уже задержаны четыре человека: первый заместитель Деснянской райадминистрации Киева, директор медицинского учреждения и его заместитель, а также охранник.