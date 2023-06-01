Закрытое укрытие в Киеве: правоохранители задержали 3 чиновников и охранника медучреждения

В рамках расследования ситуации, когда во время воздушной тревоги в Киеве укрытие было закрыто, что привело к трагическим последствиям, правоохранители задержали четырех подозреваемых: первого заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения и его заместителя, а также охранника.

Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева готовятся сообщить о подозрении трем чиновникам. Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия, охраннику - оставление в опасности, повлекшее смерть (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

До этого прокуроры совместно с полицией провели обыски в двух Департаментах КГГА, помещении Деснянской РГА и в медучреждении, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию.

Напомним, в результате атаки на Киев в ночь на 1 июня три человека погибли — они не могли попасть в укрытие, ведь оно было закрыто. Кроме должностных лиц, отвечающих за работу укрытий, у прокуроров возникли вопросы к охраннику: по информации свидетелей, он отказался предоставить ключи от укрытия, когда мужчина погибшей женщины просил открыть убежище.

Полиция Киева начала уголовное производство из-за закрытого бомбоубежища во время воздушной тревоги в столице. Правоохранители проводят следственные действия.

После трагедии в Киеве планировали созвать Совет обороны. Но вскоре по неизвестной причине заседание перенесли.