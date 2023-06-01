В Киеве патрульные будут ночью проверять, открыты ли укрытия

Патрульные полицейские будут помогать городским властям Киева контролировать работу укрытий ночью. Такое решение было принято после гибели людей возле закрытого бомбоубежища в поликлинике.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, которые есть на карте города и будут проверять, открыты ли они. И оперативно будут передавать информацию городским службам", - отметил он.

Напомним, ночью 1 июня армия страны-агрессора РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Обломки сбитых враждебных целей нанесли разрушения в разных районах столицы. Погибли три человека, среди них один ребенок.

Позже стало известно, что в Деснянском районе Киева три человека погибли, потому что не смогли вовремя попасть в укрытие.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

Полиция Киева начала уголовное производство из-за закрытого бомбоубежища во время воздушной тревоги в столице. Правоохранители проводят следственные действия.