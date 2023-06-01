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В Киеве патрульные будут ночью проверять, открыты ли укрытия
Патрульные полицейские будут помогать городским властям Киева контролировать работу укрытий ночью. Такое решение было принято после гибели людей возле закрытого бомбоубежища в поликлинике.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"Будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, которые есть на карте города и будут проверять, открыты ли они. И оперативно будут передавать информацию городским службам", - отметил он.
Напомним, ночью 1 июня армия страны-агрессора РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Обломки сбитых враждебных целей нанесли разрушения в разных районах столицы. Погибли три человека, среди них один ребенок.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Позже стало известно, что в Деснянском районе Киева три человека погибли, потому что не смогли вовремя попасть в укрытие.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.
Полиция Киева начала уголовное производство из-за закрытого бомбоубежища во время воздушной тревоги в столице. Правоохранители проводят следственные действия.