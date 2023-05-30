Зеленский упрекнул местные власти за безответственное отношение к доступности убежищ во время атак

Президент Владимир Зеленский указывает, что местные власти должны ответственно относиться к обеспечению доступности укрытий для местных жителей. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местных властей, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию. Укрытия в городах должны быть доступными. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных должностных лиц, и конкретная ответственность", – заявил глава государства.

По его словам, "очень и очень важно" учитывать воздушную тревогу и не относиться к ней легкомысленно, поскольку, в частности, во время очередного ночного налета российских дронов 30 мая "были попадания, были падения обломков с соответствующими последствиями, к сожалению, были потери".

"Снова и снова благодарю наших воинов за каждый сбитый "Шахед", за каждую сбитую российскую ракету. Потому что это всегда – спасенные жизни людей, всегда спасенная инфраструктура", - отметил президент.

Зеленский также сообщил, что в ходе беседы во вторник с канцлером Германии Олафом Шольцем, в частности, поблагодарил его за уже предоставленные Украине системы противовоздушной обороны, "то есть за уже спасенные Германией жизни наших людей".

"Обсудили и в целом оборонную ситуацию, наше сотрудничество в сфере безопасности. Перед важными международными мероприятиями, которые состоятся уже очень скоро, выходим на общие позиции, на общие решения. И я благодарю Олафа, господина канцлера, за его личную решимость, которая во многом становится решительностью всей Европы", - добавил он.

Напомним, что недавно Киевская городская военная администрация заявила, что после очередной ракетной атаки к ней поступили многочисленные жалобы по поводу того, что укрытия были закрыты и в них невозможно было попасть.