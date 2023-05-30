Ночная атака дронами. В Киевской области пострадали пять человек

В Киевской области четыре человека получили осколочные ранения в результате российской атаки в ночь на 30 мая. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, от граждан поступило более 50 сообщений о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей.

Обновлено в 10:16. Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков в области травмированы пять человек. Двоих из них госпитализировали.

В регионе повреждено несколько многоэтажек – там выбиты окна и иссечены фасады. В одном из домов произошло возгорание на двух этажах, пожар оперативно ликвидировали.

Также обломки повредили несколько автомобилей и нежилые помещения.

Кроме того, в одной из общин произошло возгорание травяного настила – огонь ликвидировали.

Последствия российской атаки дронами в Киевской области, 30 мая 2023. Фото: Андрей Небытов / Telegram Последствия российской атаки дронами в Киевской области, 30 мая 2023. Фото: Андрей Небытов / Telegram

Напомним, ночью российские оккупанты в очередной раз совершили массированную атаку беспилотниками по Украине.

По данным Воздушных Сил ВСУ, дроны-камикадзе Shahed-136/131 были запущены с нескольких направлений. Всего с севера и юга зафиксированы пуски 31 беспилотника. Украинские защитники сбили 29 аппаратов.

Как сообщали в Киевской городской военной администрации, более 20 беспилотников оккупантов были уничтожены в воздушном пространстве столицы. Обломки сбитых враждебных целей нанесли разрушения в разных районах Киева. Один человек погиб, еще несколько пострадали.