Ночью Воздушные силы уничтожили 29 "Шахедов"

В ночь 30 мая российские оккупационные войска снова атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками «Shahed-136/131». Почти все дроны были сбиты на подступах к столице и Киеву.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Дроны-камикадзе были запущены по нескольким направлениям. В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 беспилотника. Защитникам украинского неба удалось уничтожить 29 ударных БПЛА.

Однако обломки сбитых вражеских целей также нанесли разрушения в разных районах столицы, в результате чего один человек погиб.

Обломки рухнули в Голосеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Святошинском районах.

Напомним, вчера РФ нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины. Противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131". Только над Киевом ПВО уничтожило более 40 воздушных целей.

Защитникам удалось сбить 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БпЛА "Shahed". Днем россияне применили крылатые и баллистические ракеты "Искандер" по объектам Киева, но все 11 ракет были уничтожены.