В ISW рассказали, помогут ли РФ атаки на Киев сдержать контрнаступление ВСУ

В последние дни армия страны-агрессора РФ увеличила количество воздушных атак на территорию Украины, пытаясь ослабить украинские контрнаступательные возможности.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там напоминают, что Россия нанесла очередную серию ударов по Украине крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства в ночь с 28 на 29 мая, а также днем 29 мая.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты запустили примерно 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 38 БПЛА Shahed-131/136 в ночь на 29 мая, и 11 ракет "Искандер-М/К" днем 29 мая.

В военном командовании Украины сообщили, что ПВО уничтожило в общей сложности 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 30 беспилотников "Шахед" и все 11 ракет "Искандер", нацеленных на Киевщину и столицу.

Также ракеты и беспилотники были сбиты вблизи Львова, Николаева и Одессы. В то же время удары получили портовая инфраструктура в Одессе и военный объект в Хмельницкой области.

Ранее аналитики ISW отмечали, что в последние месяцы РФ приступила к новой ограниченной воздушной кампании, пытаясь ослабить украинские контрнаступательные возможности.

"Но то, что Россия придает приоритет таргетингу на Киев, вероятно, еще больше ограничивает способность кампании существенно сдерживать потенциальные украинские контрнаступательные действия", - подчеркнули аналитики.

Напомним, в ночь на 30 мая армия страны-агрессора РФ совершила очередную атаку на Киев. Обломки сбитых вражеских целей нанесли разрушения в разных районах столицы. Один человек погиб.