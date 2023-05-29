Пригожин подрывает режим Путина: не получил награду за Бахмут, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз раскритиковал режим лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина и его бюрократическую машину из-за того, что не получил обещанную Кремлем награду за якобы "захват" Бахмута.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Пригожин, похоже, снова подорвал авторитет и режим Путина, заявив о негласном запрете российскими государственными СМИ упоминать в новостях о ЧВК "Вагнер".

По словам Пригожина, российские чиновники лишь выиграют от такой цензуры в ближайшее время, прежде чем "народ начнет сопротивляться и ненавидеть бюрократов".

Пригожин сказал, что российские официальные лица смогли воспользоваться своей исторической способностью подвергать российское общество цензуре, если бы РФ не начала войну против Украины.

Но впоследствии Пригожин перешел из разговора о неназванных российских чиновниках на прямое обращение к одному человеку.

"Комментарии Пригожина, вероятнее всего, нацелены на Путина, которого российские государственные СМИ обычно изображают как лидера, непосредственно занимающегося небольшими инфраструктурными проектами и жизнями простых россиян", - отмечают аналитики.

По их мнению, Пригожин совершает нападки на Путина за то, что российский диктатор не выплатил ему обещанное вознаграждение "за захват Бахмута".

"Выпады Пригожина в адрес Путина и Минобороны России – в сочетании с его хвастовством достижениями "Вагнера" – могут свидетельствовать о том, что Пригожин разочарован тем, что не получил обещанной компенсации за "победу" в битве за Бахмут", – подчеркивают в ISW.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), из-за истощенности боевых действий в течение многих месяцев маловероятно, что "вагнеровцы" смогут продолжать операции за пределами Бахмута.