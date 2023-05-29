Пригожин підриває режим Путіна через неотриману нагороду за Бахмут, - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вчергове розкритикував режим лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна та його бюрократичну машину через те що, не отримав обіцяну Кремлем нагороду за нібито "захоплення" Бахмута.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Пригожин, схоже, знову підірвав авторитет і режим Путіна, заявивши про негласну заборону російськими державними ЗМІ згадувати у новинах про ПВК "Вагнер".

За словами Пригожина, російські чиновники лише виграють від такої цензури найближчим часом, перш ніж "народ почне чинити опір і ненавидіти бюрократів".

Пригожин сказав, що російські офіційні особи змогли б скористатися своєю історичною здатністю піддавати російське суспільство цензурі, якби РФ не розпочала війну проти України.

Але згодом Пригожин перейшов з розмови про неназваних російських чиновників на пряме звернення до однієї людини.

"Коментарі Пригожина, найімовірніше, націлені на Путіна, якого російські державні ЗМІ зазвичай зображують як лідера, який безпосередньо займається невеликими інфраструктурними проєктами та життями простих росіян", – зазначають аналітики.

На їхню думку, Пригожин робить нападки на Путіна за те, що російський диктатор не виплатив йому обіцяну винагороду "за захоплення Бахмута".

"Випади Пригожина на адресу Путіна та Міноборони Росії – у поєднанні з його хвастощами досягненнями "Вагнера" – можуть свідчити про те, що Пригожин розчарований тим, що не отримав обіцяної компенсації за "перемогу" у битві за Бахмут", – підкреслюють в ISW.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), через виснаженість від бойових дій протягом багатьох місяців, малоймовірно, що “вагнерівці” зможуть продовжувати операції за межами Бахмута.