"Вагнерівці" залишають свої позиції у Бахмуті, - розвідка Британії

Найманці ПВК “Вагнер” залишили частину своїх позицій у Бахмуті на Донеччині та передали їх підрозділам регулярної армії РФ.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Там зазначають, що 25 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що найманці почали виходити з Бахмута та передаватимуть свої позиції підрозділам регулярної армії країни-агресора РФ.

За його словами, процес виходу "вагнерівців" з міста триватиме до 1 червня.

У розвідці Британії зауважують, що ротацію окупантів підтвердили у Міноборони України. Крім того, 24 травня у Бахмут увійшли терористичні угрупування "ДНР" для початку розмінування.

Також для посилення окупаційних військ до Бахмуту вже передислокували частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії з району Сватово-Кременна. Це відбувається на тлі того, як ЗСУ зайняли 20 км кв. на флангах поблизу міста.

"Ротація "вагнерівців" триватиме контрольованими етапами, щоб запобігти обвалу в осередках навколо Бахмута. Попри триваючу ворожнечу Пригожина з Міноборони Росії, ПВК "Вагнер", ймовірно, будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення сил", - підкреслюють у розвідці Британії.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), через виснаженість від бойових дій протягом багатьох місяців, малоймовірно, що “вагнерівці” зможуть продовжувати операції за межами Бахмута.