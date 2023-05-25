У передмісті Бахмута російські війська замінили "вагнерівців"

ПВК "Вагнер", що належить Євгену Пригожину, вивела своїх бойовиків з передмістя Бахмута Донецької області. Ворог провів перегрупування: на місце "вагнерівців" зайшли військові регулярної російської армії.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи Вагнера на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на даний момент залишаються вагнерівці", — розповіла вона.

Загалом на Бахмутському напрямку окупанти ведуть артилерійський вогонь з метою зупинити просування українських військових по флангах. Крім того, загарбники підтягують додаткові підрозділи на фланги для посилення.

Українські захисники контролюють околиці міста у південно-західній частині Бахмута — в районі "Літак".

Щодо інших напрямків на сході, то Маляр відзвітувала, що на Авдіівському і Мар‘їнському — наступальні дії ворога безуспішні, всі атаки відбили. На Лиманському — росіяни взяли паузу, на Купянському — тривають бої.

Нагадаємо, протягом 24 травня у Бахмуті спостерігалося зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті, проте це не означає, що російські війська стають слабшими. Ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста.

Пригожин також заявляв, що росіянам вдалося нарешті захопити Бахмут, але у Міністерстві оборони спростували цю інформацію. Згодом Зеленський підтвердив заяву Міноборони.