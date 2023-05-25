В пригороде Бахмута российские войска заменили "вагнеровцев"

ЧВК "Вагнер", принадлежащий Евгению Пригожину, вывела своих боевиков из пригорода Бахмута Донецкой области. Враг провел перегруппировку: на место "вагнеровцев" зашли военные регулярной российской армии.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В пригороде Бахмута враг заменил подразделения Вагнера на армейские регулярные отряды. В самом же городе Бахмут на данный момент остаются вагнеровцы", - рассказала она.

В целом на Бахмутском направление оккупанты ведут артиллерийский огонь с целью остановить продвижение украинских военных по флангам. Кроме того, захватчики подтягивают дополнительные подразделения по флангам для усиления.

Украинские защитники контролируют окрестности города в юго-западной части Бахмута - в районе "Самолет".

Что касается других направлений на востоке, то Маляр отчиталась, что на Авдеевском и Марьинском – наступательные действия врага безуспешны, все атаки отразили. На Лиманском – россияне взяли паузу, на Купянском – продолжаются бои.

Напомним, в течение 24 мая в Бахмуте наблюдалось снижение интенсивности боев на флангах в пригороде, однако это не означает, что российские войска становятся слабее. Врагу не удалось окружить Бахмут, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.

Пригожин также заявлял, что россиянам удалось захватить Бахмут, но в Министерстве обороны опровергли эту информацию. Впоследствии Зеленский подтвердил заявление ведомства.