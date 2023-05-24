В пригороде Бахмута украинские войска понемногу продвигаются - Маляр

В течение 24 мая у Бахмута наблюдается понижение интенсивности боев на флангах в пригороде, но это не значит, что российские войска становятся слабее.

Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, такое поведение оккупантов свидетельствует о том, что они попытаются усилить фланги и сделают ставку на артиллерийский огонь, осуществляя постоянные обстрелы позиций украинских защитников.

Маляр подчеркнула, что, несмотря на тяжелые бои ВСУ, удается понемногу продвигаться.

В настоящее время количество вражеских штурмовых действий в Бахмуте уменьшилось, поскольку враг перегруппировывается и производит замену подразделений.

"Наши защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города", - написала она.

Несколько дней назад Маляр сообщала, что врагу не удалось окружить Бахмут, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города. То есть, продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождения в Бахмуте.

21 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что сейчас ВСУ контролируют лишь незначительную часть Бахмута, но именно такая тактика даст военным возможность зайти в город в случае смены обстановки на фронте.