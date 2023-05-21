В Минобороны заявили, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение

Украинские военные взяли Бахмут в полуокружение и продолжают сохранять контроль над частью города.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Врагу не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть доминирующих высот вокруг города. То есть продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождения в Бахмуте", - отметила она.

По ее словам, военные взяли город в полуокружение и это дает им возможность уничтожать врага.

"Врагу, в той части города, который он контролирует, приходится обороняться. Наши защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет", - добавила Маляр.

Напомним, 20 мая главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что россиянам удалось наконец-то захватить Бахмут.

В Министерстве обороны опровергли эту информацию, добавив, что ситуация в Бахмуте критическая и продолжаются сверхтяжелые бои. Вместе с тем наши войска держат оборону и контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты района "Самолет" и частный сектор.

Президент Украины Владимир Зеленский также опроверг заявления российских оккупантов о том, что они взяли под свой контроль Бахмут.