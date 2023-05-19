Пригожин признал, что "вагнеровцы" не могут окружить ВСУ в Бахмуте, - ISW

Украинские войска перехватили инициативу и добились тактически значительных успехов в районе Бахмута в контратаке 18 мая. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что его наемники не могут окружить ВСУ из-за потери стабильных флангов к северу и югу от города.

Об этом говорится в отчете "Института изучения войны" (ISW).

Отмечается, что Пригожин обвинил Минобороны России в потере выгодных позиций после того, как "вагнеровцы" отступили с позиций на флангах Бахмута, необходимых для оцепления.

"Вагнеровцы" давно заявляли о планах окружить Бахмут и заманить в ловушку украинских военных, но оказались не в состоянии сделать это.

ISW ранее заявлял, что российские войска вряд ли оцепят Бахмут после того, как "вагнеровцы" совершили несколько быстрых прорывов к северу, югу и востоку от города зимой-весной 2023 года.

"Вероятно, Пригожин надеялся, что украинские войска полностью выйдут из Бахмута из-за опасений неизбежного оцепления, и даже предложил разрешить президенту Владимиру Зеленскому вывести украинские войска из города 3 марта. Украинские силы ставили в приоритет оборону сухопутных коммуникаций к западу от Бахмута, что заставило "вагнеровцев" вести боевые действия в городских условиях и пробиваться прямо через сам город . Признание Пригожина еще больше подтверждает заявления украинских чиновников о том, что ЧВК "Вагнер" теряет инициативу на поле боя", - отмечают аналитики.



Они добавляют, что связанные с Пригожиным и его наемниками блоггеры обвиняют российские регулярные войска в военных неудачах в Бахмуте и его окрестностях.

Пригожин прямо обратился к министру обороны России Сергею Шойгу и начальнику Генштаба РФ генералу армии Валерию Герасимову, обвинив их в отступлении российских войск с флангов Бахмута.

Российский блоггер, связанный с ЧВК "Вагнер", заявил 18 мая, что российским силам не хватает организации, огневой поддержки, координации и подготовки, необходимой для защиты флангов Бахмута. Он утверждал, что российские войска пытались занять территорию в "серой зоне", а украинские силы немедленно прекратили их действия артиллерийским огнем, лишив россиян возможности двигаться и закрепиться в намеченном месте.

"Попытки Пригожина обвинить российских военных в неудачах вокруг Бахмута побуждают некоторых ультранационалистов обвинять его в использовании битвы за Бахмут для удовлетворения личных амбиций. Они утверждают, что заявления Пригожина о том, что российские обычные силы покидают фланги, являются еще одной спасением своих сил за счет других подразделений, развернутых для усиления сил "Вагнера"", - подчеркивают аналитики.

Заметим, как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, враг 18 мая весь день атаковал Бахмут, однако украинские защитники отразили все атаки. В то же время, на отдельных участках есть продвижение Вооруженных сил Украины на 1 километр.

Как ранее сообщали в Институте изучения войны, Кремль, вероятно, готовит механизмы, чтобы в будущем признать владельца ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина предателем. Руководство РФ вряд ли будет ему угрожать, пока "вагнеровцы" находятся на передовой.