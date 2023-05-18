У Міноборони розповіли про ситуацію у Бахмуті: ЗСУ місцями просуваються

Ворог 18 травня весь день атакував Бахмут, проте українські захисники відбили всі атаки. Водночас на окремих ділянках є просування Збройних сил України на 1 кілометр.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Станом на зараз ми контролюємо південно-західну частину Бахмута. На околиця на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбиті. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів", - зазначила вона.

За її словами, противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилив угруповання.

"У передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках наші війська просунулись на 1 км", - наголосила вона.

Маляр додала, що наразі військові у Бахмуті "виграють час для певних запланованих дій".

Нагадаємо, 10 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти відступили на дистанцію до двох кілометрів на окремих ділянках фронту. Ворог не зміг втримати натиск ЗСУ.