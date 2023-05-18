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Maxar показала супутникові знімки зруйнованого Бахмута (ФОТО)
Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies надала доступ до супутникових знімків Бахмута Донецької області. На кадрах можна порівняти стан міста у травні 2023 року з тим, яким воно було рік назад.
Про це повідомляє Sky News.
Знімки детально показують рівень спричинених руйнувань. В компанії зазначають, що ряди житлових будинків, шкіл, магазинів та іншої інфраструктури перетворилися на тліючі уламки внаслідок активних бойових дій.
"Частини міста, які рік тому були обсаджені деревами та парками, тепер повністю очищені від усієї рослинності та вкриті коричневим/червоним пилом і сміттям", — підкреслюють в Maxar.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, саме зі супутникових знімків Maxar до та після вибуху в Оленівці стало зрозуміло, що Росія вчинила теракт.
В червні 2022 року компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російських суден, що вивозять зерно в Сирію вкрадене в Україні. Також супутникові знімки від Planet і Maxar допомогли встановити, що рівень води у Каховському водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.