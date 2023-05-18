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Maxar показала спутниковые снимки разрушенного Бахмута (ФОТО)
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies предоставила доступ к спутниковым снимкам Бахмута Донецкой области. На кадрах можно сравнить состояние города в мае 2023 года с тем, каким он был год назад.
Об этом сообщает Sky News.
Снимки детально показывают уровень разрушений. В компании отмечают, что ряды жилых домов, школ, магазинов и другой инфраструктуры превратились в тлеющие обломки в результате активных боевых действий.
"Части города, год назад обсаженные деревьями и парками, теперь полностью очищены от всей растительности и покрыты коричневой/красной пылью и мусором", - подчеркивают в Maxar.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, именно со спутниковых снимков Maxar до и после взрыва в Оленовке стало понятно, что Россия совершила теракт.
В июне 2022 года компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российских судов, вывозящих зерно в Сирию, украденное в Украине. Также спутниковые снимки от Planet и Maxar помогли установить, что уровень воды в Каховском водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.