Maxar показала спутниковые снимки разрушенного Бахмута (ФОТО)

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies предоставила доступ к спутниковым снимкам Бахмута Донецкой области. На кадрах можно сравнить состояние города в мае 2023 года с тем, каким он был год назад.

Об этом сообщает Sky News.

Extensive destruction in Bakhmut is visible in new satellite imagery from @Maxar.



These images show what areas of the city looked a year ago, and how they appear today. This area is in the western part of the city (48.592, 37.965). pic.twitter.com/b9qXiKba41 — Brady Africk (@bradyafr) May 17, 2023

Снимки детально показывают уровень разрушений. В компании отмечают, что ряды жилых домов, школ, магазинов и другой инфраструктуры превратились в тлеющие обломки в результате активных боевых действий.

And an overview of Bakhmut from May 8, 2022 (L) and May 15, 2023 (R). pic.twitter.com/HIUG4heekl — Gianluca Mezzofiore (@GianlucaMezzo) May 17, 2023

"Части города, год назад обсаженные деревьями и парками, теперь полностью очищены от всей растительности и покрыты коричневой/красной пылью и мусором", - подчеркивают в Maxar.

🇷🇺🇺🇦 | La empresa Maxar muestra la destrucción en la disputada Bakhmut al publicar imagenes de hace un año y como luce actualmente la ciudad. pic.twitter.com/kaj5WZhR6J — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 17, 2023

Напомним, именно со спутниковых снимков Maxar до и после взрыва в Оленовке стало понятно, что Россия совершила теракт.

В июне 2022 года компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российских судов, вывозящих зерно в Сирию, украденное в Украине. Также спутниковые снимки от Planet и Maxar помогли установить, что уровень воды в Каховском водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.