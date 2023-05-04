Компанию Maxar, неоднократно публиковавшую спутниковые снимки оккупированной Украины, продали за $6,4 млрд

Американскую аэрокосмическую компанию Maxar Technologies, публиковавшую снимки фото с оккупированной территории Украины, выкупила частная компания. Об этом сообщило издание TechCrunch.

Частная компания Advent International, привлекшаяся поддержкой British Columbia Investment Management Corporation, выкупила компанию Maxar Technologies за $6,4 млрд.

Компания Maxar образовалась в результате слияния DigitalGlobe и MDA Holdings Company в 2017 году. Сначала компания не имела финансового успеха, она завершила 2018 год с убытком в размере 1,26 миллиарда долларов из-за падения цены акций, частично из-за потери крупного спутника для обработки изображений.

С течением времени Maxar получила хорошие контракты.

В частности, компания получила крупные контракты от правительства и обороны США, включая контракт на сумму 3,2 миллиарда долларов от Национального разведывательного управления в прошлом году. Недавно Maxar заключила контракт от Национального агентства геопространственной разведки министерства обороны США на сумму до 192 миллиона долларов США на пять лет.

Как следствие, 2022 год Maxar Technologies закончила с выручкой в $2 млрд.

Отметим, что спутниковые снимки Maxar в частности позволяют фиксировать российские преступления против Украины.

Из спутниковых снимков Maxar до и после взрыва в Оленовке стало ясно, что Россия совершила теракт.

Напомним, компания Maxar опубликовала в Twitter снимки города Соледар Донецкой области, за который ведутся бои.

На снимках изображены части города до и после того, как оккупанты начали активно атаковать Соледар.

Также компания показала поле, близ Бахмута, за который также продолжаются бои.

В июне 2022 года компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российских судов, вывозящих зерно в Сирию, украденное в Украине.

Также спутниковые снимки от Planet и Maxar помогли установить, что уровень воды в Каховском водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.