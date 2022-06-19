Maxar опубликовал спутниковые снимки российских судов, которые вывозят ворованное украинское зерно

Украинское зерно оккупанты вывозят в Сирию.

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Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российских судов, которые вывозят зерно в Сирию украденное в Украине.

Об этом написал в своем Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Так, на майских снимках Maxar видны два судна под российским флагом, пришвартованные во временно оккупированном России в Севастополе. По его словам, суда загружены зерном.

Позже эти суда были замечены у берегов Сирии.

Снимки: Maxar

На июньских снимках Maxar показывает, как еще одно судно загружают в Севастополе похищенное украинское зерно.

"Сейчас мы с союзниками ищем пути разблокирования украинских портов, а также инструменты для того, чтобы предотвратить продажу украденного зерна", - заявил Ермак.

Напомним, что оккупанты с предприятий в Запорожской области вывезли почти 2 тысячи тонн зерновых культур.