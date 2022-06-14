Оккупанты с предприятий в Запорожской области вывезли почти 2 тысячи тонн зерновых культур

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Так, по данным следствия, в течение мая-июня 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ, угрожая оружием и применением физического насилия, принуждали работников филиала одного из обществ, расположенного на территории оккупированного Васильевского района, грузить пшеницу на транспортные средства без номерных знаков.

Похищенные у предприятия более 1,2 тысячи тонн зерна оккупанты вывезли в неизвестном направлении.

Также 8-9 июня 2022 года вооруженные автоматическим оружием российские военные похитили со складских помещений сельхозпредприятия, расположенного в с. Нестерянцы Пологовского района почти 500 тонн семян подсолнечника.

В Офисе генерального прокурора отметили, что досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

Напомним, что оккупанты похитили в Запорожской области вагоны с рудой.