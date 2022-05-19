Возмещают свой дефицит. Как россияне вывозят награбленное украинское зерно и что может предпринять Украина

Страна-агрессор продолжает заниматься мародерством в Украине. Российские войска вывозят из захваченных территорий не только зерно, но и другую аграрную продукцию, а некоторых фермеров заранее предупреждают, что большую часть урожая этого года придется отдать российским войскам. Дефицит продуктов в России, вызванный санкциями, оккупанты цинично хотят возместить за счет украинского урожая. Украина будет добиваться ареста всех кораблей с зерном. Подробнее об этом рассказывает Delo.ua.

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Российские оккупанты похищают украинское зерно из Херсонщины, Запорожья, Луганщины и Донецкой области. По состоянию на середину мая 2022 года потери аграриев на оккупированных территориях уже достигают минимум $125 млн, а это 400–500 тыс тонн зерна, где 1 тонна стоит $250–300. По данным Украинской Зерновой Ассоциации (УЗА) всего на оккупированных территориях находится 1,5 млн тонн зерна общей стоимостью $450 млн.

Аналитик УКАБ Светлана Литвин рассказала, что для временно оккупированных территорий это ощутимая доля зерна, которая может повлечь за собой критические ситуации с обеспечением продуктами питания.

Литвин отмечает, что следует учитывать следующие аспекты: часть населения выехала с оккупированных территорий, а, соответственно, уменьшился внутренний фонд потребления. На части оккупированных территорий все же не был произведен посев, а значит, часть зерна не была использована в качестве семенного материала, поэтому, скорее всего, часть этого зерна была предназначена для экспортных отгрузок. Но, если ​​на оккупированных территориях продолжится грабеж зерновых, ситуация на этих территориях будет ухудшаться.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского российские оккупанты отправляют украинское зерно в сторону Крыма, и через Севастополь налаживают каналы по загрузке кораблей похищенным зерном.

"Практически все корабли, идущие с зерном из Севастополя – это корабли с краденым украинским зерном. Ведь нет никакого разумного логистического подхода, чтобы перемещать зерно с континентальной части России и грузить через Севастополь, если это можно делать ближе, через российские порты", – подчеркнул глава Минагрополитики.

По информации украинского правительства, практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят ворованную украинскую продукцию в Сирию.

"Россия является трижды преступником: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию. Хочу напомнить участникам этой сделки: украденное никогда и никому не приносило счастья ", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Российский сухогруз "Матрос Позынич" с украинским зерном в сирийском порту Латакия. Фото: CNN

В УКАБ добавили, что украденное украинское зерно Россия, скорее всего, сможет экспортировать только в "дружественные" для нее страны, вроде Сирии.

“Ни одна страна, желающая сотрудничать со всем цивилизованным миром, не захочет иметь дело с краденым зерном. Это легко проследить, если зерно будет выходить из Крыма, так как собственного производства зерновых в настоящее время Крым практически не имеет. Однако, если вывезти зерно на территорию России и отправлять его из российских портов, то его будет трудно отследить”, - говорит аналитик Светлана Литвин.

Кража под надзором спецслужб РФ

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский добавил, что кражу зерна курируют люди высшего уровня из РФ, а украинской власти известно, какие локальные трейдеры и представители российского рынка этим занимаются.

“Это крупный бизнес, который курируют люди высшего уровня - работники спецслужб страны-агрессора, военные и разные аферисты, которым такой бизнес по жизни подходит. Крым в этот сезон, даже когда мы его контролировали, уже стандартно завозил зерно из других регионов. Учитывая, что они в последние несколько лет фактически его не выращивали из-за отсутствия, в частности, полива, тем более у них есть потребность в зерне для внутреннего потребления”, - сказал Сольский.

С момента аннексии Крыма в 2014 году появились проблемы с водой, соответственно с орошением земель, поэтому на полуострове все годы был плохой урожай. Однако по данным CNN, в Крыму заметили резкое увеличение экспорта зерна из Севастополя — примерно до 100 тысяч тонн в марте и апреле.

При этом воду через Северо Крымский канал оккупанты пустили на полуостров в начале марта этого года, а за короткое время увеличить объемы производства зерна невозможно. Соответственно, зерно, которое массово вывозиться из Севастопольского порта не является крымским. Плюс ко всему воровство Россией украинского зерна подтверждают как многочисленные свидетельства украинских аграриев, так и документальные доказательства.

Не зерном единым

По информации Delo.ua из оккупированных территорий на Юге страны в сторону Крыма вывозят не только зерно, но и другие агропродукты.

“Были у нас хранилища с овощами в Таврийске и сейчас они пустые. Также я видела, как загруженные КАМАЗы с капустой вывозили в сторону Крыма”, - говорит местная жительница Галина.

По ее словам элеваторы компании "Нибулон", которые находятся в городе, также разбиты и опустошены.

"Элеваторы "Нибулон", которые в Таврийске, разбили и разграбили. Раньше украинские баржи оттуда вывозили зерно, а сейчас на машинах без номеров вывозят оккупанты", - говорит она.

Delo.ua обратилось в компанию "Нибулон" за комментарием.

Местная жительница добавила, что некоторые фермеры все же пытаются выходить в поле и что-то сажать, но таких единицы. По ее словам, аграрии жалуются, что российские оккупанты уже предупредили некоторых фермеров, что 70% урожая они заберут себе, а фермеру оставят 30%.

"Люди надеяться, что до того момента, как нужно будет собирать урожай, украинские войска смогут выгнать оккупантов, поэтому с надеждой на лучшее выходят в поля", - подчеркнула Галина.

По словам руководителя сектора "Сельское хозяйство "BRDO" Ирины Грузинской, посевная кампания во время военных действий очень усложнена, прежде всего это связано с безопасностью украинских фермеров. Соответственно, украинские земледельцы на оккупированных территориях сталкиваются с рядом проблем и давлением со стороны оккупантов.

"Украинские производители овощей, преимущественно сконцентрированные в южных областях, в частности Херсонской (13% всего производства), активно пытаются вырастить основные продукты традиционного "борщевого набора". Таким образом, несмотря на сложности аграрии, продолжают работать.", - говорит Ирина.

О фактах намерения вывозить агропродукцию из захваченных городов Украины обсуждали депутаты Красноярского Края РФ в конце апреля. По итогам совещания в релизе говорилось о том, что депутаты Красноярского Края единогласно поддержали решение вывозить из Херсонской области овощи и зерно.

Скриншот итогового заседания Красноярского Края

Через некоторое время релиз был удален с официального сайта, однако в поиске заголовки еще можно найти.

Скриншот сайта Красноярского Края

Также о краже других агропродуктов помимо зерна сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. По его словам, оккупанты украли и несколько сотен килограммов овощей у украинских общин, находящихся на временно оккупированных территориях.

Как международное сообщество может наказать Россию за преступления

Информация о вывозе зерна оккупантами передается в правоохранительные органы Украины, поэтому прокуратура все факты регистрирует.

"МИД Украины работает над тем, чтобы с помощью западных партнеров это зерно было оперативно арестовано и конфисковано", - заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Также МИД Украины предупредил других стран-потребителей, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупантов.

В ведомстве подчеркнули, что что любая страна, сознательно покупающая украденное зерно, является соучастником этого преступления. А все подобные действия будут иметь международно-правовые последствия.