Россия продает ворованное украинское зерно, выдавая его за свое

Россияне продают зерно, которое ранее украли из украинских элеваторов, выдавая его за свое. Об этом в интервью изданию "Новое Время" сказал президент Украинской зерновой ассоциации Наколай Горбачев.

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"У нас достаточное количество элеваторов. Зерно может храниться какое-то время, за год с ним ничего не произойдет. Проблема в том, что часть элеваторов находится на оккупированных территориях, и там уже началось воровство зерна. Его вывозят в Крым, а оттуда везут на экспорт под видом российского. Но я думаю, что наше министерство АПК уже обратилось в соответствующие инстанции", — сказал он.

По словам Горбачева, международные компании в состоянии разобраться, откуда идет зерно и ворованную продукцию вряд ли кто-то будет покупать.

"Возможно, оно будет поставляться в подсанкционные страны. Стоит переживать за зерно, которое находится на оккупированных территориях на юге Запорожской и в Херсонской области. Его там достаточно много", — сказал президент ассоциации.

Он добавил, что на оккупированных территориях может храниться около 1,5 млн тонн зерна суммарной стоимостью 450 млн долларов.

Напомним, ранее министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что российские оккупанты, кроме грабежа 500 тыс. зерновых, незаконно вывезли также десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей и украли сельскохозяйственную технику на временно оккупированных территориях Украины.