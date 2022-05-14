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Агро
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Россия продает ворованное украинское зерно, выдавая его за свое

Россия продает ворованное украинское зерно, выдавая его за свое

Россияне продают зерно, которое ранее украли из украинских элеваторов, выдавая его за свое. Об этом в интервью изданию "Новое Время" сказал президент Украинской зерновой ассоциации Наколай Горбачев.

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"У нас достаточное количество элеваторов. Зерно может храниться какое-то время, за год с ним ничего не произойдет. Проблема в том, что часть элеваторов находится на оккупированных территориях, и там уже началось воровство зерна. Его вывозят в Крым, а оттуда везут на экспорт под видом российского. Но я думаю, что наше министерство АПК уже обратилось в соответствующие инстанции", — сказал он.

По словам Горбачева, международные компании в состоянии разобраться, откуда идет зерно и ворованную продукцию вряд ли кто-то будет покупать. 

"Возможно, оно будет поставляться в подсанкционные страны. Стоит переживать за зерно, которое находится на оккупированных территориях на юге Запорожской и в Херсонской области. Его там достаточно много", — сказал президент ассоциации.

Он добавил, что на оккупированных территориях может храниться около 1,5 млн тонн зерна суммарной стоимостью 450 млн долларов.

Напомним, ранее министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что российские оккупанты, кроме грабежа 500 тыс. зерновых, незаконно вывезли также десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей и украли сельскохозяйственную технику на временно оккупированных территориях Украины.

Автор:
Степан Крьока