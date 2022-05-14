Росія продає крадене українське зерно, видаючи його за своє

Росіяни продають зерно, яке раніше вкрали із українських елеваторів, видаючи його за своє. Про це в інтерв'ю "Новому Часу" сказав президент Української зернової асоціації Наколай Горбачов.

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"У нас достатня кількість елеваторів. Зерно може зберігатися якийсь час, за рік із ним нічого не станеться. Проблема в тому, що частина елеваторів знаходиться на окупованих територіях, і там уже почалося крадіжка зерна. Його вивозять до Криму, а звідти везуть на експорт під виглядом російського. Але я думаю, що наше міністерство АПК вже звернулося до відповідних інстанцій", - сказав він.

За словами Горбачова, міжнародні компанії спроможні розібратися, звідки йде зерно і викрадену продукцію навряд чи хтось купуватиме.

"Можливо, воно поставлятиметься в підсанкційні країни. Варто переживати за зерно, яке знаходиться на окупованих територіях на півдні Запорізької та Херсонської області. Його там досить багато", - сказав президент асоціації.

Він додав, що на окупованих територіях може зберігатися близько 1,5 млн. тонн зерна сумарною вартістю 450 млн. доларів.

Нагадаємо, раніше міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що російські окупанти, окрім пограбування 500 тис. зернових, незаконно вивезли також десятки тисяч тонн соняшникової олії, сотні кілограмів овочів та вкрали сільськогосподарську техніку на тимчасово окупованих територіях України.