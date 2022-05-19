Заміщують власний дефіцит. Як росіяни вивозять награбоване українське зерно і що може зробити Україна

Країна-агресор продовжує займатися мародерством в Україні. Російські війська вивозять із захоплених територій не лише зерно, а й іншу аграрну продукцію, а деяких фермерів попереджають, що більшу частину цьогорічного врожаю доведеться віддати російським військам. Дефіцит продуктів у Росії, викликаний санкціями, окупанти хочуть цинічно відшкодувати за рахунок українського врожаю. Україна добиватиметься арешту всіх кораблів із зерном. Докладніше про це розповідає Delo.ua.

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Російські окупанти викрадають українське зерно із Херсонщини, Запоріжжя, Луганщини та Донецької області. Станом на середину травня 2022 року втрати аграріїв на окупованих територіях вже сягають щонайменше $125 млн, а це 400–500 тис тонн зерна, де 1 тонна коштує $250–300. За даними Української Зернової Асоціації (УЗА), всього на окупованих територіях знаходиться 1,5 млн тонн зерна загальною вартістю $450 млн.

Аналітик УКАБ Світлана Литвин розповіла, що для тимчасово окупованих територій це відчутна частка зерна, яка може спричинити критичні ситуації із забезпеченням продуктами харчування.

Литвин зазначає, що слід враховувати такі аспекти: частина населення виїхала з окупованих територій, а відповідно зменшився внутрішній фонд споживання. На частині окупованих територій все ж таки не був проведений посів, а значить, частина зерна не була використана як насіннєвий матеріал, тому, швидше за все, частина цього зерна була призначена для експортних відвантажень. Але, якщо на окупованих територіях продовжиться грабіж зернових, ситуація на цих територіях погіршуватиметься.

За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, російські окупанти відправляють українське зерно до Криму, і через Севастополь налагоджують канали із завантаження кораблів викраденим зерном.

"Практично всі кораблі, що йдуть із зерном із Севастополя – це кораблі з краденим українським зерном. Адже немає жодного розумного логістичного підходу, щоб переміщувати зерно з континентальної частини Росії та вантажити через Севастополь, якщо це можна робити ближче, через російські порти", – наголосив глава Мінагрополітики.

За інформацією українського уряду, практично всі кораблі, що виходять із зерном із Севастополя, перевозять викрадену українську продукцію до Сирії.

"Росія є тричі злочинцем: розбомбила Сирію, окупувала частину України, а тепер продає вкрадене українське зерно в Сирію. Хочу нагадати учасникам цієї угоди: вкрадене ніколи і нікому не приносило щастя", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Російське суховантажне судно "Матрос Позинич" з українським зерном у сирійському порту Латакія. Фото: CNN

В УКАБ додали, що вкрадене українське зерно Росія, швидше за все, зможе експортувати лише до "дружніх" для неї країн, на кшталт Сирії.

“Жодна країна, яка бажає співпрацювати з усім цивілізованим світом, не захоче мати справу із краденим зерном. Це легко простежити, якщо зерно виходитиме з Криму, оскільки власного виробництва зернових нині Крим практично не має. Однак якщо вивезти зерно на територію Росії і відправляти його з російських портів, то його буде важко відстежити”, - каже аналітик Світлана Литвин.

Крадіжка під наглядом спецслужб РФ

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський додав, що крадіжку зерна курирують люди вищого рівня з РФ, а українській владі відомо, які локальні трейдери та представники російського ринку цим займаються.

“Це великий бізнес, який курирує люди вищого рівня - працівники спецслужб країни-агресора, військові та різні аферисти, яким такий бізнес у житті підходить. Крим цього сезону, навіть коли ми його контролювали, вже стандартно завозив зерно з інших регіонів. Враховуючи, що вони останні кілька років фактично його не вирощували через відсутність, зокрема, поливу, тим більше, що вони потребують зерно для внутрішнього споживання”, - сказав Сольський.

З моменту анексії Криму у 2014 році з'явилися проблеми з водою, відповідно до зрошення земель, тому на півострові всі роки був поганий урожай. Проте, за даними CNN, у Криму помітили різке збільшення експорту зерна із Севастополя — приблизно до 100 тисяч тонн у березні та квітні.

Водночас через Північний Кримський канал окупанти пустили воду на півострів лише на початку березня цього року, а за короткий час збільшити обсяги виробництва зерна неможливо. Відповідно, зерно, яке масово вивозиться із Севастопольського порту не є кримським. Плюс до всього крадіжку Росією українського зерна підтверджують як численні свідчення українських аграріїв, так і документальні докази.

Не зерном єдиним

За інформацією Delo.ua, з окупованих територій на Півдні країни у бік Криму вивозять не тільки зерно, а й інші агропродукти.

“Були у нас сховища з овочами у Таврійську, і зараз вони порожні. Також я бачила, як завантажені КамАЗи з капустою вивозили у бік Криму”, - каже місцева мешканка Галина.

За її словами, елеватори компанії "Нібулон", які знаходяться в місті, також розбиті та спустошені.

"Елеватори "Нібулон", які у Таврійську, розбили та розграбували. Раніше українські баржі звідти вивозили зерно, а зараз на машинах без номерів вивозять окупанти", - каже вона.

Delo.ua звернулося до компанії "Нібулон" за коментарем.

Місцева мешканка додала, що деякі фермери все ж таки намагаються виходити в поле і щось садити, але таких одиниці. За її словами, аграрії скаржаться, що російські окупанти вже попередили деяких фермерів, що 70% урожаю вони заберуть, а фермеру залишать 30%.

"Люди сподіватися, що до того моменту, як потрібно буде збирати врожай, українські війська зможуть вигнати окупантів, тому з надією на краще виходять у поля", - наголосила Галина.

За словами керівника сектору "Сільське господарство "BRDO" Ірини Грузинської, посівна кампанія під час військових дій дуже ускладнена, насамперед це пов'язано з безпекою українських фермерів. Відповідно, українські землероби на окупованих територіях стикаються із низкою проблем та тиском з боку окупантів.

"Українські виробники овочів, переважно сконцентровані у південних областях, зокрема Херсонській (13% всього виробництва), активно намагаються виростити основні продукти традиційного "борщового набору". Таким чином, незважаючи на складнощі аграрії, продовжують працювати", - каже Ірина.

Про факти наміру вивозити агропродукцію із захоплених міст України обговорювали депутати Красноярського краю РФ наприкінці квітня. За підсумками наради у релізі йшлося про те, що депутати Красноярського Краю одноголосно підтримали рішення вивозити з Херсонської області овочі та зерно.

Скріншот підсумкового засідання Красноярського краю

Через деякий час реліз був вилучений з офіційного сайту, проте у пошуку заголовки ще можна знайти.

Скріншот сайту Красноярського краю

Також про крадіжку інших агропродуктів, крім зерна, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За його словами, окупанти вкрали кілька сотень кілограмів овочів в українських громад, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Як міжнародне співтовариство може покарати Росію за злочини

Інформація про вивезення зерна окупантами передається до правоохоронних органів України, тому прокуратура всі факти реєструє.

"МЗС України працює над тим, щоб за допомогою західних партнерів це зерно було оперативно заарештовано та конфісковано", - заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Також МЗС України попередило інших країн-споживачів, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю утримувати вкрадене зерно, здобуте внаслідок мародерських дій російських окупантів.

У відомстві наголосили, що будь-яка країна, яка свідомо купує вкрадене зерно, є співучасником цього злочину. А всі подібні дії матимуть міжнародно-правові наслідки.