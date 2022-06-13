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Оккупанты похитили в Запорожской области вагоны с рудой
Оккупанты РФ с территории ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" в Запорожской области похитили 54 грузовых вагона с алгомерационной рудой, общим весом 3240 тонн.
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края в Facebook.
"Оккупанты на захваченных территориях продолжают грабить местное население и незаконно конфисковывать имущество предприятий", - говорится в сообщении.
Так, в поселке Малая Белозерка Васильевского района с территории железорудного комбината российские оккупанты угнали 54 грузовых вагона с алгомерационной рудой, общим весом 3240 тонн, также они завладели грузовым автомобилем "Камаз".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в Пологах российские преступники отобрали у местного жителя его автомобиль "Opel Combo". В пгт Михайловка оккупанты, угрожая применением физического насилия, незаконно завладели автомобилем "Lexus LX 450D", принадлежащим одной из агрофирм.
Напомним, что спутник зафиксировал корабли в Мариуполе, с помощью которых оккупанты могут вывозить зерно и металл.