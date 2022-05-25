Спутник зафиксировал корабли в Мариуполе, с помощью которых оккупанты могут вывозить зерно и металл

В оккупированном порту Мариуполя спутник зафиксировал движение грузовых судов, по которым российские оккупанты могут вывозить металл и зерно. Об этом передают "Схемы" (Радио Свобода) со ссылкой на снимки Planet Labs.

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Так, два грузовых судна, Lady Augusta (Ямайка, Северная Америка) и Tzarevna (Мальта) переместились к причалам, где, по данным Мариупольского горсовета, обычно отгружают продукцию.

Как выяснили журналисты, зерно, хранящееся в зерновом терминале порта, принадлежит Украине, а большая часть металла – компании "Метинвест" Рината Ахметова.

Ранее о намерении российских захватчиков вывезти украинское имущество сообщил директор ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский.

Также к причалам по погрузке металла переместились другие три судна. Это Blue Star-1 (Панама, Центральная Америка), Azburg (Доминика) и Azov Concord (Мальта).

Напомним, что в Мариупольском морпорту осталось металлопроката на 170 млн долларов.