В Мариупольском морпорту осталось металлопроката на 170 млн долларов, - мэрия

На момент блокады в Мариупольском морском порту остался металлопрокат общей стоимостью 170 млн долларов. Об этом в своем телеграм-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"170 млн долларов. Именно на такую сумму, по утверждению директора ГП "Мариупольский торговый порт" Игоря Барских осталось металлопроката до блокировки Мариуполя. 170 млн долларов - это для общего понимания, за что сейчас едет настоящая борьба в Мариуполе между разными группами политического влияния россиян. Именно из-за этих проклятых 170 млн долларов оккупанты сделали 170 тысяч мариупольцев заложниками и рассказывают сказки о грандиозном восстановлении", — написал Андрющенко.

Напомним, российские оккупанты ввели в Мариуполе и Мариупольском районе новую пропускную систему. Для выезда из города автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель.

Кроме того, Мариупольский район начали патрулировать мобильные патрули из состава “кадыровцев”. Оккупанты издеваются над мирным населением города.