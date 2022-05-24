У Маріупольському морпорті залишилося металопрокату на 170 млн доларів, - мерія

На момент блокади в Маріупольському морському порту залишився металопрокат загальною вартістю 170 млн доларів. Про це у своєму телеграм-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"170 млн доларів. Саме на таку суму, за твердженням директора ДП "Маріупольський торговий порт" Ігоря Барських, залишилося металопрокату до блокування Маріуполя. 170 млн доларів - це для загального розуміння, за що зараз іде справжня боротьба в Маріуполі між різними групами політичного впливу росіян. Саме через ці прокляті 170 млн доларів окупанти зробили 170 тисяч маріупольців заручниками і розповідають байки про грандіозне відновлення", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, російські окупанти запровадили у Маріуполі та Маріупольському районі нову пропускну систему. Для виїзду з міста автомобілем потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Черга на отримання перепустки розписана вперед на кілька тижнів.

Крім того, Маріупольський район почали патрулювати мобільні патрулі зі складу "кадировців". Окупанти знущаються з мирного населення міста.