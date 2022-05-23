"Кадыровцы" начали патрулировать район Мариуполя: раздевают, бьют и издеваются над мирным населением

Мариупольский район начали патрулировать мобильные патрули из состава “кадыровцев”. Оккупанты издеваются над мирным населением города. Об этом в своем телеграм-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"На сегодняшний день констатируем патрулирование Мариупольского района мобильными патрулями из состава кадыровцев. Под патруль подпадают прежде всего грунтовые дороги, ведущие в объезд Мангуша и Никольского в сторону Бердянска и Запорожья. Местные сообщают, что вчера днем ​​в районе с. Демьяновка Мангусского района такой патруль задержал автомобиль с людьми, двигавшимися в сторону Бердянска", - пишет Андющенко.

По его словам, оккупанты раздели людей, издевались над ними, а также прибегали к физическому насилию. Позже автомобиль повернули в сторону Мариуполя.

"При этом у водителя и пассажиров были справки о фильтрации, однако отсутствовал пропуск. Поэтому будьте осторожны. Удерживайтесь на время от прорыва в эвакуацию. Украина работает над открытием официальных эвакуационных коридоров. Берегите себя", - написал советник мера.

Напомним, российские оккупанты ввели в Мариуполе и Мариупольском районе новую пропускную систему. Для выезда из Мариуполя автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель.