- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
"Кадирівці" почали патрулювати район Маріуполя: роздягають, б'ють та знущаються з мирного населення
Маріупольський район почали патрулювати мобільні патрулі зі складу "кадирівців". Окупанти знущаються з мирного населення міста. Про це у своєму телеграм-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"На сьогодні констатуємо патрулювання Маріупольського району мобільними патрулями зі складу кадирівців. Під патруль підпадають насамперед ґрунтові дороги, що ведуть в об'їзд Мангуша та Микільського у бік Бердянська та Запоріжжя. Місцеві повідомляють, що вчора вдень у районі с. патруль затримав автомобіль із людьми, які рухалися у бік Бердянська", - пише Андющенко.
За його словами, окупанти розділили людей, знущалися з них, а також вдавалися до фізичного насильства. Пізніше автомобіль повернули у бік Маріуполя.
"При цьому у водія та пасажирів були довідки про фільтрацію, проте була відсутня перепустка. Тому будьте обережні. Утримуйтесь на час від прориву в евакуацію. Україна працює над відкриттям офіційних евакуаційних коридорів. Бережіть себе", - написав радник мера.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, російські окупантизапровадили у Маріуполі та Маріупольському районі нову пропускну систему. Для виїзду з Маріуполя автомобілем потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Черга на отримання перепустки розписана вперед на кілька тижнів.