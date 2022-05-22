В Мариуполе оккупанты ввели новую пропускную систему

Российские оккупанты ввели в Мариуполе и Мариупольском районе новую пропускную систему. Для выезда из Мариуполя автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Теперь для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на авто и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть воспользоваться им можно только один раз).

Пропуска выдает комендатура оккупантов в пунктах фильтрации в Мангуше и Виноградном. Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель.

Для выезда из Мариуполя автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах "МВД ДНР".

Для передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) также требуется пропуск, который нужно получить в Мангуше.

То есть проезд из Мангуша в Ялту (или Урзуф) без пропуска невозможен. Срок и порядок действия аналогичен.

Пропуск на авто требуется даже для передвижения в самом Мариуполе между административными районами.

"Для тех, кто собирается ехать в Мариуполь – помните, что сейчас это дорога в один конец. Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, имеете почти считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", – отметил Андрющенко.

Как сообщалось ранее, оккупанты предлагают украинцам разрешение на выезд за $1 тыс, но даже после уплаты этой суммы открывают огонь в спину.

Отметим, а оккупированном Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, что может привести к эпидемической проблеме.