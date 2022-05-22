У Маріуполі окупанти запровадили нову пропускну систему

Російські окупанти запровадили у Маріуполі та Маріупольському районі нову пропускну систему. Для виїзду з Маріуполя автомобілем потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Черга на отримання перепустки розписана вперед на кілька тижнів.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Тепер для в'їзду до Маріуполя потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів. Термін дії пропуску три дні, але він одноразовий (тобто скористатися ним можна лише один раз).

Перепустки видає комендатура окупантів у пунктах фільтрації у Мангуші та Виноградному. Черга на отримання перепустки розписана вперед на кілька тижнів.

Для виїзду з Маріуполя автомобілем потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Термін та правила дії аналогічні. Перепустку видають у так званих райвідділах "МВС ДНР".

Для пересування Маріупольським районом (без в'їзду в Маріуполь) також потрібна перепустка, яку потрібно отримати в Мангуші.

Тобто проїзд із Мангуша до Ялти (або Урзуфа) без пропуску неможливий. Термін та порядок дії аналогічний.

Перепустка на авто потрібна навіть для пересування в самому Маріуполі між адміністративними районами.

"Для тих, хто збирається їхати до Маріуполя – пам'ятайте, що зараз це дорога в один кінець. Для тих, хто збирається покинути Маріуполь у бік Запоріжжя, маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду у бік Бердянська", – зазначив Андрющенко.

Як повідомлялося раніше, окупанти пропонують українцям дозвіл на виїзд за $1 тис, але навіть після сплати цієї суми відкривають вогонь у спину.

Зазначимо, а в окупованому Маріуполі вода розмиває могили у дворах житлових будинків, що може призвести до епідемічної проблеми .