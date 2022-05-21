У "фільтраційних таборах" на окупованій Донеччині перебувають майже 4 тисячі чоловіків

Окупанти нарощують темпи вивезення чоловіків із розбомбленого Маріуполя до "фільтраційних таборів".

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За приблизними даними у таких таборах у Безіменному та Козачому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків. Про це повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

Їхня кількість зросла вдвічі лише за останні два тижні. Також жоден утримуваний у таборах не повернувся.

Денисова додала, що чоловіки перебувають у жахливих умовах, сплять на підлозі, у задусі та антисанітарії, зазнають тортур та знущань.

Окупанти заявляють, що вже у липні-серпні вони будуть "мобілізовані" до лав незаконних збройних формувань ОРДО. Для цього українських громадян змушують до написання заяв про набуття громадянства самопроголошеної псевдореспубліки чи Росії.

Денисова наголосила, що захоплення та тортури заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та військовим злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, що Червоний Хрест зареєстрував сотні полонених азовців.