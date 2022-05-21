На Донеччині змінили час комендантської години

З 23 травня він діятиме з 21:00 до 05:00, тобто зменшили на годину.

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Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко у своєму Телеграм-каналі.

"Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. З понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаски діятиме з 21:00 до 05:00", - йдеться у повідомленні.

Він закликав усіх дотримуватися встановлених правил — це питання особистої та громадської безпеки.

Нагадаємо, що в СБУ зібрали докази, що удар по вокзалу Краматорська був із окупованої РФ території