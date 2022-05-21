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На Донеччині змінили час комендантської години
З 23 травня він діятиме з 21:00 до 05:00, тобто зменшили на годину.
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Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко у своєму Телеграм-каналі.
"Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. З понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаски діятиме з 21:00 до 05:00", - йдеться у повідомленні.
Він закликав усіх дотримуватися встановлених правил — це питання особистої та громадської безпеки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
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