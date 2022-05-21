Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Суспільство
Дата публікації

На Донеччині змінили час комендантської години

На Донеччині змінили час комендантської години

З 23 травня він діятиме з 21:00 до 05:00, тобто зменшили на годину.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко у своєму Телеграм-каналі.

"Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. З понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаски діятиме з 21:00 до 05:00", - йдеться у повідомленні.

Він закликав усіх дотримуватися встановлених правил — це питання особистої та громадської безпеки.

Нагадаємо, що в СБУ зібрали докази, що удар по вокзалу Краматорська був із окупованої РФ території